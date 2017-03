Este anciano de 95 años confesando su homosexualidad por primera vez es lo más conmovedor que verás en internet

Una conmovedora entrevista a un anciano de 96 años está revolucionando Internet, pues a los 95 años finalmente el padre y abuelo pudo hablar y ser sincero con sus verdaderos sentimientos. Roman fue lo suficientemente valiente para “salir del clóset”a pesar de su avanzada edad, por su parte, su familia sólo tuvo un apoyo incondicional con él. En la entrevista se puede ver cómo el hombre reveló que llegó un momento en que se aburrió de esconder su verdadera sexualidad y que finalmente sentía que era honesto con su amor hacia otra persona. Además, ahora que admitió ser gay confesó que le gustaría tener una relación con otro hombre para vivir la experiencia de estar con alguien que realmente quiera, pues el desea estar cerca de una persona que ame de verdad, sin importar cómo luzca.

“Yo no miro la cara, sino que miro al corazón. Alguien con quien apoyarse, alguien que sienta cómo late tu corazón. Soy súper honesto respecto a eso, realmente no necesito una conexión física o mental, sólo quiero irme a dormir con alguien cercano a mí. No hay ninguna otra razón, sólo a alguien que le interese“, señaló el anciano en el video compartido por el usuario Davey Wavey en YouTube. Cabe señalar, que Roman tiene dos hijos, cinco nietos, un bisnieto y tuvo una relación de 67 años con su ex y única esposa. De acuerdo a Metro, su familia siempre lo apoyó en su decisión y estuvieron con él mientras hizo la entrevista, además uno de sus nietos está grabando un documental sobre la compleja historia de amor de su abuelo, donde refleja su matrimonio y profundos secretos familiares. A continuación revisa el video. en el siguiente link.

http://rudo.video/vod/oTWxGyIfM5

Vía Página7