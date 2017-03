Encuesta revela las 5 posiciones sexuales que las mujeres más detestan. Hombres, prepárense

Bueno… El momento finalmente ha llegado. Siempre imaginé que sería de otra manera; tal vez una enfermedad mortal, un terrible accidente aéreo, o un asesinato a sangre fría. Pero, ahora que sé cómo realmente son -y siempre han sido- las cosas, me doy cuenta que gran parte de mi vida (y definitivamente toda mi juventud) ha sido lisa y llanamente, una farsa. Honestamente no sé por qué lo hicieron, no entiendo por qué hicieron la maldita pregunta…Pero ocurrió y aquí estoy yo, contándoles a ustedes la peor desgracia de la década.

Una encuesta en base a 1200 mujeres reveló, según las respuestas que ellas dieron, cuáles son las 5 posiciones sexuales que el sexo femenino más detesta. Pero el estudio no se realizó en una congregación religiosa ni en un hogar de ancianos…

Más bien, las féminas que contestaron una serie de preguntas en base a su actividad sexual, fueron nada más y nada menos que lectoras de la revista Women’s Health. En esa revistas salen muchos tipos musculosos y bueno, yo imagino que es un público al que vale la pena prestar atención.

En fin, quiero pasar esta tortura de una vez por todas. Vamos al listado…

Perrito.

Sí, fue la menos deseada por las mujeres. Una de las encuestadas señaló a Women’s Health que dolía la espalda y que la posición no era sostenible (con placer) por más de 3 minutos.

Misionero

Sí, esta también está entre las seleccionadas…

Sarah Griffin, una de las mujeres participantes, mencionó que es la posición que menos satisfacción les produce.

Vaquera

Varias encuestadas señalaron que estar ellas arriba no era del todo… agradable.

Vaquera invertida

El 60 por ciento de las encuestadas señaló que esta posición es SÓLO un invento para satisfacer al hombre.

Y que no tiene otra razón de existir…

69

No es necesario que siga explicando…

¿Estás pensando lo mismo que yo? Son prácticamente todas…

¿Tú qué opinas al respecto?

(Si eres mujer, por favor no añadas nada a esta lista)