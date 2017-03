7 datos malditamente curiosos sobre el pene que las mujeres no saben (o no deberían saber)

Sin importar tamaño o forma, todos los miembros masculinos tienen algunos puntos en común. Bien sabemos que, en términos infantiles, son los indicados de introducir la semilla que crea bebés en las mujeres. Pero, además de lo obvio ¿Hay información extra al respecto que no todas las personas sepan? Pues, sin duda. En el mundo de los penes todo es posible y, si no me equivoco, las mujeres muchas veces desconocen gran parte de lo que puede saberse sobre ellos. ¿Crees que tu novio te ha contado todo respecto de sus partes íntimas?

Pues, yo no estaría tan seguro.

Aquí el épico listado de las 7 cosas que seguramente no sabías sobre los penes.

1. Tiene vida propia y se erecta por las mañanas.

Es inversamente proporcional a su dueño. Mientras uno se despierta cansado y odiando levantarse, este otro lo hace con toda la energía del mundo.

2. Orinar con una erección y no causar una inundación en el baño es tarea de titanes.

¡Siempre hay que orinar antes de!

3. A veces, cuando tiene ganas, orina con doble chorro.

Estúpido y sensual pene…

4. Es capaz de sorprendernos en público y asomarse con furia.

Y no es que estemos excitados… Necesariamente…

5. Y no le importa quién esté alrededor.

No, no discrimina ni se comporta si es que estamos en una reunión de trabajo. Es un loquillo.

6. A veces simplemente no reacciona.

Y mientras más nos esforzamos para que lo haga, más se desinfla.

7. Y nos abandona en el momento en que más lo necesitamos…

Sí, ya lo dije… Tiene vida propia y, a veces, no hay deseo por tener un hijo que logre activarlo.

¿Y tú? ¿Conoces algún otro dato?

Vía Upsocl http://www.upsocl.com/mujer/7-datos-odiosamente-cotidianos-sobre-el-que-las-mujeres-no-saben-o-no-deberian-saber/