Natalie Portman ha sido mamá por segunda vez, ahora de una niña

El pasado domingo Natalie Portman no estuvo en los Oscar a pesar de su nominación como Mejor Actriz Principal por su papel en Jackie. Su ausencia ya se sabía porque su representante había comunicado que no podía asistir por su avanzado estado de gestación, ¡pero no!, la actriz ya había sido mamá. Natalie y Benjamin Millepied fueron padres el pasado 22 de febrero.

La pareja, que ya son padres de Aleph de cinco años, ahora han tenido una niña a la que han llamado Amalia, así que ya tienen la parejita. Ahora la actriz se tomará un tiempo de descanso para cuidar del nuevo miembro de la familia. Estamos deseando ver su carita y por supuesto a Natalie de nuevo en la alfombra roja. ¡Desde Trendencias le damos la enhorabuena!

