Movimientos sociales se reúnen para planificar agenda de cara al año electoral

Este viernes durante la mañana, en la Casa Central de la Universidad de Chile, representantes de la CONFECH, Colegio de Profesores, Coordinadora Ni Una Menos, Coordinadora No + AFP, Movimiento de Pobladores Ukamau y Coordinadora Por la Defensa Del Mar y los Derechos Sociales, se reunieron para dar comienzo a una coordinación que permita ampliar el alcance del trabajo que cada uno de estos movimientos tiene, poder clarificar sus demandas y fortalecer sus luchas por derechos sociales.

En la reunión se llegó al acuerdo de buscar ampliar esta coordinación con otros movimientos sociales similares, además de dar comienzo a discusiones que permitan elaborar un manifiesto y declaración de principios que además contenga las demandas y programa de los movimientos sociales.

Otra de las definiciones que se tomaron fue determinar autonomía de los partidos políticos, aunque, según aclara Daniel Andrade, presidente de la Fech, ‘’esto no se debe confundir con no tener militancia con no participar de la política. Debemos participar pero con la autonomía de la demandas que tenemos como movimientos sociales y la política se define finalmente en los movimientos sociales’’. El vocero de la CONFECH también señaló que ‘’lo importante de esta reunión es darnos cuenta de que somos varios sectores los que están peleando por sus derechos’’.

También anunciaron un apoyo transversal a las movilizaciones planificadas para marzo, en específico el Paro Internacional de Mujeres de este miércoles 8 y el Paro Nacional por No + AFP del 26 de marzo.

