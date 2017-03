Este es el hombre que se cortó el pene: dice que la razón era más que justificada

A grandes males, grandes remedios. Esto es lo que pensó Ghasi Ram de 37 años. Al parecer no había mantenido relaciones sexuales con su esposa Manjhri, de 34, desde hace una década. Y como medida de protesta, se cortó el pene. Total, para lo que le servía, se dijo. El suceso ocurrió una de las noches en las que Ghasi lo intentó de nuevo. Se acercó a su esposa con ‘animus fornicandi’ y ella le rechazó. Entonces el marido cogió un cuchillo de la cocina y zasca: se cortó el pene limpiamente. “Mi marido bebía todas las noches y nunca me escuchaba. Esa noche le volví a decir que no porque estaba borracho y yo muy enfada con él. Ahora dice que yo soy la culpable de el suceso”. Pues esto tiene difícil solución.