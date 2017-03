Emma Watson respondió a quienes critican su feminismo por posar semidesnuda

Esta es la foto que encendió la polémica.

La actriz Emma Watson La actriz Emma Watson ha respondido a las críticas por la sesión de fotos para la revista Vanity Fair al aparecer en una imagen sin sujetador. Muchos han comentado que la imagen representaba lo “hipócrita” de la actriz y de que eso no concordaba con el “feminismo” por el que ella aboga. Watson, embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, ha dicho que esas reacciones negativas “siempre revelan los conceptos erróneos y el malentendido que hay en general sobre lo que es el feminismo”. Asi también ha precisado que “El feminismo va de dar opciones a las mujeres, no es un palo con el que golpear a otras mujeres”, ha explicado en una entrevista.

En la sesión llevada a cabo por el prestigioso fotógrafo de moda Tim Walker, Watson posaba con un chaleco blanco y sin sujetador. “Las critias de la sesión en sí misma son un poco desconcertante porque probamos de todo, fue increíblemente artístico, me involucré creativamente y me comprometí por ello con Tim y estaba muy emocionada por lo interesantes y hermosas que serían las fotografías”, dijo Watson. “Pero sí, algunas personas han preguntado y les he dicho ‘¿hay algo controvertido en todo esto?”, puntualizo.

Via: Glamour.es