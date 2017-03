SCA, la otra coludida por el papel tissue que no quiso negociar con consumidores

El pasado jueves la empresa CMPC depositó 97 mil 647 millones de pesos en una cuenta del BancoEstado. El objetivo es que el dinero se reparta entre todos los chilenos mayores de 18 años. El motivo de lo anterior fue la colusión que durante 10 años mantuvo la empresa del grupo Matte junto a otra más: SCA. Esta última es justamente la que ha pasado colada en el debate público a la hora de hablar de restitución a los consumidores.

El Ciudadano conversó con Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), y explicó la estrategia que estaría siguiendo la empresa sueca con filial en Chile.

La negociación de CMPC y la estrategia de SCA

Apenas la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó la información de esta colusión, la Conadecus presentó una demanda en el Décimo Juzgado Civil de Santiago. El fin de este trámite legal no era otro que lograr una restitución para los consumidores afectados, o sea, todos. Los días posteriores el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) organizó una mesa de negociación y se llegó a este acuerdo, que se traducirá en 7 mil pesos para cada chileno mayor de edad.

SCA no participó de la instancia convocada por Sernac, por lo que la demanda de Conadecus en el tribunal judicial continuará solo contra esta empresa. “Se terminan las acciones contra CMPC en el ámbito civil. SCA no quiso concurrir a esta mesa y, en consecuencia, la demanda colectiva contra ellos continúa. No es que se haya salvado, la vamos a continuar hasta que obtengamos los resultados”, señala Calderón.

La estrategia de la filial sueca, según el dirigente, es lograr una delación compensada en el Tribunal de la Libre Competencia (TLC), la instancia formal en la que se están debatiendo las culpabilidades, tras un requerimiento de la FNE. Si tienen resultados positivos contarían con un antecedente judicial no menor ante una posible obligación de restituir dinero. “Están alegando que fueron coaptados por CMPC, y en consecuencia, como eran un actor minoritario, no tienen la responsabilidad. CMPC les impuso, dicen. Ellos buscan eximirse del pago de las multas y acogerse a la delación compensada y que ese beneficio no lo tenga CMPC y por ende que estos paguen todo”, explica Calderón.

Este derecho de delación compensada es “una acción que permite que las empresas reconozcan que cometieron un delito y aporten antecedentes y toda la operatoria que tuvieron para poder implementar la colusión”, agrega el presidente de Conadecus. A cambio, el TDL podría eximirlos de multas y acciones penales.

El Ciudadano intentó obtener la posición de SCA. Se nos señaló que nos harían llegar esta respuesta, sin embargo, eso finalmente no ocurrió.

Nicolás Massai (@nmassai)