¿Niña stalker? Él encontró a la pareja de sus sueños por Tinder, pero se encontró con una tenebrosa sorpresa

Cuando Mark se puso a mirar las fotos de Jenna descubrió que ella ya había estado en su casa.

Nos encontramos en una realidad social donde las innovaciones tecnológicas son moneda corriente. Hasta los medios que hemos utilizado todas nuestras vidas para conocer otros individuos se vieron superados por la facilidad que ofrecen aplicaciones de citas como Tinder o Happn.

Primero, mira la historia de este abuelo que se ha animado a desafiar a la aplicación Tinder:

Así fue el caso de Mark Kowalczyk, un joven estadounidense que consiguió “el match perfecto”. Jenna tiene 19 años, gustos en común con él y vive cerca, prácticamente no le falta nada.

i’ve never see this girl before and yet, her tinder profile picture is in my bathroom pic.twitter.com/QmlVpSKSYM

— Mark (@m_d_k_34) 17 de octubre de 2016