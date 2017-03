Así luce hoy Elliot, el niño de “E.T. el extraterrestre” 35 años después

Thomas Henry interpretó al pequeño niño amigo del extraterrestre cuando tenía 10 años. Hoy tiene 45 y luce ¡muy distinto!

La película “E.T el extraterrestre” se ha transformado, con el paso del tiempo, en un film emblemático de la historia del cine. Se estrenó en diciembre del año 1982 y es una de las obras más reconocidas del director Steven Spielberg.

Como todos recordamos, la película narra el encuentro entre un extraterrestre, al que su nave lo olvida en la Tierra, con un niño llamado Elliot, que vive con su mamá y sus hermanos en una casa modesta. Este pequeño era interpretado por Thomas Henry, quien al filmar la película tenía 10 años.

Hoy Thomas tiene 45 años y una dura historia, ya que después del descomunal éxito de la película no todo fue color de rosas en su vida.

“Por supuesto que ha habido veces que me he arrepentido de ser el niño de E.T. Mi mundo se volvió completamente loco. Tenía esa estúpida fama con la que no puedes ir a ningún sitio. Fue así durante los primeros seis meses que E.T. estuvo en los cines. Salía y era asaltado. Yo era un niño tímido y ser abordado todo el tiempo por adultos me asustaba. Era como un fenómeno de circo, pero sólo tenía que soportarlo cuando salía de casa, así que dejé de salir. Me convirtió en un ermitaño de 11 años”, expresó en una entrevista el actor.