Ryan Reynolds filtró el primer trailer de Deadpool 2 y las redes estallaron

¡Volvió a hacerlo! Esta vez compartió imágenes nunca antes vistas de la segunda parte de la película del superhéroe cómico.

Ryan Reynolds parece que le gusta jugar con fuego. Y no solamente por el rol que desempeña en la película, sino porque una vez más volvió a filtrar las imágenes de la segunda parte de Deadpool.

Cabe destacar que antes que se estrenara la primera entrega de esta película, Ryan Reynolds había hecho exactamente lo mismo. En aquella ocasión hasta se especuló con que le podría traer inconvenientes al actor canadiense.

Sin embargo, nada de eso ocurrió y la película del superhéroe cómico de Marvel fue un éxito. Como así también la repercusión que tuvo lo que acaba de hacer Reynolds hace un par de horas.

En su canal de YouTube publicó el trailer, cuya duración supera los tres minutos. El video ya tiene más de 1.600.000 reproducciones y en su Twitter la respuesta fe similar: en menos de cinco horas, el mensaje acumula más de 14 mil retweets y 27 mil me gusta.

Anyone know the number to 911?

No Good Deed https://t.co/HyfsFn48Vl

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 4 de marzo de 2017