Las 5 mejores posiciones para que ella tenga el orgasmo de su vida

Querido lector, tenemos un problema. Mantienes relaciones sexuales pero no consigues que tu pareja alcance el orgasmo. Lo intentas de mil maneras. Te leíste con atención el trío dorado, has probado técnicas de sexo oral, has dejado de matarte en el gym para rendir más en la cama… pero ni por esas. Quizá tu problema (uno de tantos) reside en que no practicas la postura sexual correcta. Aquella que le brindará a ella el mejor y mayor orgasmo de su vida.

Como en todo, hay que empezar con la técnica para acabar dominando la práctica. Por eso, te explicamos las cinco mejores para que disfrutéis ambos en la cama, ella sobre todo. Atento.

1) La trasera tumbada

Comenzamos con una posición muy sencilla a la par que efectiva. Como podemos ver en la imagen, ella se tumba boca abajo y él le introduce el pene por la vagina pero por la parte trasera. El miembro masculino se encaja en el interior genital femenino, estimulando el conocido Monte de Venus femenino. Esta postura ha sido recomendada por el terapeuta sexual Kat Van Kirk a ‘Prevention’, quien recomienda a los hombres utilizar el dorso de la mano o el cabecero de la cama para darse impulso y no perder el ritmo.





2) Horizontal romántica

Parecida a la anterior, pero cara a cara. En esta postura ella está acostada boca arriba con las piernas ligeramente abiertas. El hombre se apoyará sobre ella en horizontal. Las piernas de ambos quedarán ligeramente entrelazadas. Las caderas de él y de ella están unidas, piel con piel, lo que aumentará las sensaciones. Esta postura es perfecta para que ella llegue al orgasmo, pues a la vez que recibe estimulación vaginal el cuerpo de él estimula su zona clitoriana.





3) La amazona

La clásica amazona es una de las preferidas de los hombres, ya que tienen una visión privilegiada de su pareja durante el coito. Él está acostado boca arriba con la espalda apoyada en una superficie horizontal, mientras ella está encima del hombre, de cuclillas. La terapeuta e investigadora sexual Christine Milrod, autora de ‘Cultural Encyclopedia of the Penis’ (Rowman & Littlefield), destaca en ‘Men’s Health’ que esta posición es de las más aclamadas entre sus pacientes. El ritmo y la profundidad de la penetración recae en la mujer, que controla los movimientos con la fuerza de sus piernas.

4) Culo inclinado

El citado terapeuta sexual recomienda encarecidamente esta postura, en la que ella debe acostarse boca arriba, con las piernas apoyadas sobre los hombros de su pareja. El hombre se encuentra erguido y de rodillas, mientras introduce su pene en la vagina. Un consejo de experto: lo mejor es situar una almohada bajo el coxis de ella, para que él no se canse demasiado al tener que sostenerla con los brazos. “Ambos van a notar una penetración profunda, pero el objetivo para él es tener ‘campo libre’ para estimular el clítoris de ella mientras le levanta la cadera”, detalla Kat.





5) El perrito

Es una de las posturas sexuales favoritas para ambos sexos. Ella se pone a cuatro patas (como si fuera un perro), mientras el hombre le introduce su pene desde atrás. Además de conseguir una penetración profunda que estimula el punto G, es sencillo estimular el clítoris, tanto para ella como para él.

