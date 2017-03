Alexis Sánchez: con un pie en PSG tras discutir con Wenger

Parece que quedar en la banca ante Liverpool fue el detonante entre ambos. Podría ser el final del camino para Alexis Sánchez y Arsenal, eso después de que The Mirror reporta que el internacional chileno “está en la puerta de salida tras una serie de discusiones con Arsene Wenger”.

Wenger dejó al máximo goleador en el banco durante la derrota del sábado contra Liverpool, pero lo ingresó de suplente en el segundo tiempo cuando su equipo ya estaba 2-0 abajo.

The Mirror informa que Sánchez “dejó en claro que quiere irse”, y que el campeón de Francia, Paris Saint-Germain, encabeza la lista de pretendientes.

El informe dice que la decisión de dejarlo en el banco de suplentes fue tomada tras “una discusión que venía cociéndose a fuego lento luego de su rendimiento y su actitud durante la paliza de 5-1 que sufrieron en Bayern Munich”.

El informe sostiene que se puso en duda la actitud del delantero en los entrenamientos y que “se ha vuelto cada vez más difícil de dirigir”.

Sánchez, cuyo contrato con Arsenal finaliza este verano, habría recibido una oferta de renovación de £180.000 semanales, pero The Mirror dice que estaba “furioso” por haber quedado afuera y que está decidido a irse.

PSG “está dispuesto a pagar alrededor de £300.000 a la semana y confía en que podrá ficharlo”, aunque también ha sido vinculado con Juventus y Atlético de Madrid.

También se habla de un quiebre entre el delantero nacional y sus compañeros de plantel. Según el diario The Guardian, el Niño Maravilla habría sorprendido al equipo al abandonar la cancha en medio de un sesión de entrenamiento la semana pasada. Minutos después, en camarines, varios de ellos lo enfrentaron, generándose un acalorado intercambio de palabras.

La frustración de Alexis, siempre ávido de victorias, ha ido incrementándose tras estar prácticamente eliminados de la Champions League y con un Chelsea sólido en la primera posición de la Premier League. Sensación que, de acuerdo a la prensa inglesa, habría explotado en la preparación para el duelo en Anfield. Es más, esta sería la verdadera razón de la suplencia ante Liverpool.

Ante eso, Sánchez utilizó las redes sociales para referirse, aunque no de forma directa, a la presunta polémica en la que estuvo involucrado en el Arsenal.

A través de su cuenta de Instagram, el ‘Niño Maravilla’ tuvo palabras para su presente con un metafórico mensaje, en donde no dio luces de su futuro, el cual estaría lejos de los ‘gunners’.

“Un verdadero guerrero no lucha por odio a los que tiene enfrente. Si no por amor a los que tiene detrás. Let ‘s go Gunners. El único fracaso es no intentarlo”, dice la publicación, la cual fue acompañada de una foto del chileno celebrando con la camiseta del Arsenal.

Este mensaje fue subido a las redes sociales minutos después que en conferencia de prensa Arsene Wenger asegurara que el supuesto conflicto de Alexis con parte del camarín de los londineneses, es mentira