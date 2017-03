Le hizo una broma a su cita para impresionarla. Terminó arrestado y rogando por su libertad

Dos personas hacen “match” en Tinder, él es hombre y ella mujer. Ambos comienzan una conversación cotidiana y cada uno por su lado siente que podría ser bueno salir en una cita. Él se anticipa y la invita a salir obteniendo una respuesta afirmativa.

-Claro. -Dice ella. -Salgamos este jueves.

El hombre siente una ansiedad inmensa porque la chica es increíblemente atractiva, o al menos eso parece en sus fotos de la red social. Espera hasta el jueves y la pasa a buscar en su auto. En efecto, la mujer es muy linda. Van a un conocido restaurante de la ciudad.

La conversación corre con fluidez, ella pide un trago tras otro y él hace lo mismo. No dejan de hablar, se gustan.

De pronto, en un acto tan impulsivo como desacertado, al hombre se le ocurre hacerle una broma a su cita.

-Tengo que confesarte algo. -Le dijo.

–Claro. -Contesta la mujer. -Lo que quieras.

-Bueno, me da un poco de nervio, pero tengo que contarte que soy un asesino en serie. Llevo poco más de seis meses matando personas y ya van casi 20. Dejo los cuerpos por días en la granja a las afueras de la ciudad. Espero no te moleste… -Afirma el tipo buscando poner nerviosa a la chica para que luego, cuando le dijera que sólo bromeara, ella quedara impresionada con su habilidad de hacerla reír. Algo muy curioso.

La chica se ríe, dice que no le cree, pero el tipo insiste. Luego de unos minutos la conversación da un giro y empiezan a hablar sobre otras cosas. De repente, la mujer dice que necesita ir al baño. Se para y camina hasta allá. El hombre no sospecha nada y bebe de su copa en solitario esperando a que regrese. Pero ella no lo hace, en vez, la policía irrumpe en el restaurante y arresta al tipo sin darle espacio para explicar.

La chica los había llamado.

Luego de seis horas jurando que él no era un asesino serial, sino que todo se había tratado de una broma. Los detectives lo dejaron ir. Claramente no había ningún muerto en ninguna granja a las afueras de la ciudad.

La mujer nunca más volvió a ver al hombre y la historia quedó allí: convertida solamente en una anécdota tragicómica.

Vía Reddit