Video denuncia a conocida marca de arroz chilena por tener gusanos en uno de sus envases”

Impresionante vídeo, acusa a marca de arroz Tucapel por contener gusanos en su envase. La denuncia fue realizada a través de la red social Facebook por la usuaria Marcela Neira Soto, la cual abre una bolsa de arroz que según sus propias palabras “traía kinder sorpresa” luego muestra el arroz “lleno, lleno de gusanos” que se encuentran vivos.

El vídeo esta acompañado de un comentario donde increpa a la reconocida marca: “Son unos weones asquerosos y inescrupulosos no se qien es mas maldito el wea q lo trae o el weon q lo vende… #arroztucapel es una mierda tu arroz y #lider cmo chucha no se dan cuenta …ahi esta la mierda q venden .. compartanlo xiquillos xfa para q se aga publico #chilevision #mega”

Por otra parte no es la primera vez que se denuncia a la marca Tucapel u otras por contener material o insectos que no corresponde a el producto que venden.