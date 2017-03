Autoridades se reúnen con Arturo Salah para pedir mejoras para el fútbol femenino

La Ministra de la Mujer, Claudia Pascual, y el Ministro del Deporte, Pablo Squella, llegaron hasta la ANFP acompañados por los miembros de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Jaime Pilowsky (DC), y Tucapel Jiménez (PPD), para solicitar al presidente del ente rector del fútbol chileno, establecer condiciones que permitan el desarrollo de la rama femenina en Chile y su profesionalización.

Hoy, las futbolistas “profesionales” no cuentan con las condiciones mínimas que les permitan desarrollar esta actividad, sin seguros, con precaria infraestructura, con baja medidas de regulación. Además, no cuentan con contrato de trabajo, por lo que no son remuneradas y deben compatibilizar sus carreras formativas y laborales con entrenamientos y competiciones.

Actualmente, el torneo nacional cuenta con la participación de más de 1.500 jugadoras a lo largo del país, un número importante que va en aumento, y que para el diputado Pilowsky representa un desafío de inclusión para las autoridades del fútbol nacional. “Una sociedad inclusiva debe desarrollar el deporte para todas las personas. Por ello, hemos solicitado a la ANFP que potencie el futbol femenino, mejorando su regulación y las condiciones en las que se desarrolla. No es posible que ni siquiera cuenten con un seguro que cubra las contingencias propias de la práctica deportiva”.

Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez señaló que “el encuentro nace a raíz de los números reclamos de parte de las futbolistas hacia las condiciones con las cuales realizan su actividad. Por esto, valoramos este encuentro en el que las autoridades se comprometieron a resolver algunas de las situaciones que afectan a las deportistas, como el tema de su seguro médico y la destinación de recursos para desempeñar su actividad deportiva”. “Esperamos que se pueda avanzar rápido en esta”, añadió.

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, coincidió en el diagnóstico de las autoridades y señaló que “hay una deuda gigante con el fútbol femenino”. De allí que el directorio de la entidad informó que ya cuenta con una división especializada que se encuentra trabajando en los distintos lineamientos para potenciar y dar solución a las problemáticas del fútbol femenino. “Nuestro objetivo es masificar la práctica del fútbol femenino desde sus edades más tempranas”, reconoció Salah.

Para finalizar, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, valoró el encuentro y planteó la necesidad de continuar avanzando en esta materia. “Ha sido una reunión muy fructífera, donde hemos acordado poder seguir trabajando coordinadamente con la ANFP y el Ministerio del Deporte para dar una mayor inclusión de las mujeres en el fútbol”.

Fuente: Cámara de Diputados