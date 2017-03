5 cuentos de menos de 100 palabras capaces de atravesar la corteza humana como una aguja

Estas cinco pequeñas obras son, en realidad, tan grandes que logran transportarnos a infinitos lugares en nuestra mente. La tristeza, la felicidad, la muerte, la vida, son algunos de los temas tratados en estos micro cuentos del gran Gabriel García Márquez.

RETINOBLASTOMA

“Mary Jo, de dos años de edad, está aprendiendo a jugar en tinieblas, después de que sus padres, el señor y la señora May, se vieron obligados a escoger entre la vida de la pequeña o que quedara ciega para el resto de su vida. A la pequeña Mary Jo le sacaron ambos ojos en la Clínica Mayo, después de que seis eminentes especialistas dieron su diagnóstico: retinoblastoma. A los cuatro días después de operada, la pequeña dijo: “Mamá, no puedo despertarme… No puedo despertarme”.