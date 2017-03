La conmovedora carta que una adolescente de 15 años violada por sus compañeros, dejó antes de suicidarse

Año con año, miles de niños y adolescentes se enfrentan con el bullying, por culpa de acosadores cuyos actos parecen ir cada vez más lejos. Como la chica a la que vas a ver a continuación y que, tras no soportar la presión de otras personas, se quitó la vida. Esta es su historia.

Era estudiante en (nombre de la escuela omitido) y fui violada por dos chicos que asistían ahí. Puede parecer que trató de llamar la atención, pero honestamente, no se trata de eso. Tengo muchas razones para hacer esto.

Advertir a otras personas lo que puede ocurrir, porque me preocupa que si lo hicieron conmigo, lo hagan con alguien más o al menos lo intenten. Tienes el poder de detener esto. Recuerda que quienes me hicieron esto eran estudiantes. Es difícil de creer, lo sé. Pero es la verdad.

No busco venganza contra los estudiantes que me violaron. No busco atención, solo quiero poner las cosas en claro.

Cerca de 1500 estudiantes de entre 7 y 12 años entraran a la escuela, y deben ser advertidos. La escuela no me ayudó. Así que tengo el deber de advertir sobre lo que me ocurrió.

Hago esto por mi misma. Estudiantes que no conozco siguen contáctandome por Facebook llamándome p*ta. Me he cambiado de escuela, me he mudado y sigo siendo siendo acosada. No puedo detener los rumores pero al menos puedo hablar sobre lo que realmente sucedió; es algo de lo que van a hablar de todos modos.

Mi nombre es Cassidy Trevan y fui violada.

Si alguien lo intenta contigo, créeme, vale la pena seguir luchando. ¡Pelea! O lo lamentarás el resto de tu vida. Tú puedes hacerlo.

Tengan cuidado. Estén advertidos. Estén seguros.