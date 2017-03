¿Corazón Roto? Orlando Bloom salió de fiesta después de su ruptura con Katy Perry

El actor volvió a aparecer públicamente en el cumpleaños del músico Chris Martin, después de anunciar su ruptura con Katy Perry

Todos nos sorprendimos cuando Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su ruptura. La pareja parecía atravesar su mejor momento, pero ambos decidieron que lo mejor era terminar su relación y seguir siendo amigos.

Ahora el actor hizo su primera aparición pública después de la ruptura, y el pasado viernes asistió a la fiesta de 40 años de Chris Martin, en Malibú. El cumpleaños tenía como motivo Charlie y la fábrica de chocolates, por lo que hubo paletas y hongos gigantes en la decoración.

Orlando llegó con un look impecable, como acostumbra, usando una camisa estampada y chaqueta, pantalón y zapatos negros. Entre los invitados a la fiesta de cumpleaños también se encontraban Jay Z, Julia Roberts, Robert Downey Jr. y James Corden, entre otros.

Si bien Orlando y Katy ya no están juntos, desde el momento en que anunciaron su separación siguieron compartiendo momentos juntos. De hecho, ambos asistieron a la fiesta de Vanity Fair, después de la celebración de los Oscars. Hace pocos días la cantante se refirió a su separación, en su cuenta de Twitter. “¿Qué tal una nueva manera de pensar para el 2017? Todavía puedes ser amigo de tu ex pareja y amarla. Nadie es villano ni nadie es víctima, ¡búsquense una vida!”, expresó Katy.

HOW BOUT A NEW WAY OF THINKING FOR 2017⁉️U can still b friends & love ur former partners! No one’s a victim or a villain, get a life y’all!😘

— KATY PERRY (@katyperry) 2 de marzo de 2017