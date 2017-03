Caso Penta: Fiscalía incluiría a Piñera en lista de testigos en juicio

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente está preparando la acusación que deberá presentar al tribunal tras el cierre de la arista matriz del caso Penta, que investiga presunto financiamiento irregular de campañas políticas.

La acción incluirá las pruebas que el Ministerio Público buscará llevar a juicio oral, entre las que figura la declaración del ex Presidente Sebastián Piñera en calidad de testigo, señala “El Mercurio”.

Lo anterior, por el vínculo del ex Mandatario con su ex administrador electoral Santiago Valdés, formalizado por delitos tributarios en octubre del 2015. Al ex gerente de Bancard, el Ministerio Público le imputó la emisión de 15 facturas que se presumen “falsas” a SQM por parte de Administradora Bancorp, cuyos pagos suman $318 millones, más el eventual pago irregular de bonos a altos ejecutivos de CHV, cuando el canal era controlado por esta sociedad, y por un contrato de futuro o forward suscrito entre la misma Bancard y CB.

“Existen facturas que fueron emitidas por empresas del grupo Vox Populi, Bancard y Bancorp a la empresa SQM y por la cual fue formalizado en la causa Penta el ex gerente Santiago Valdés. Luego de la acusación, consideraremos citar como testigo a declarar en juicio al ex Presidente Piñera respecto de la imputación a Santiago Valdés”, señaló el fiscal Manuel Guerra.

Piñera no será el único que busca el Ministerio llevar a estrado. Las pretensiones de la fiscalía son contar con 150 declaraciones de personas mencionadas durante esta investigación. Es el caso del alcalde de la UDI Joaquín Lavín, quien estaría incorporado en la nómina por boletas emitidas por María Carolina de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner, cuyos dineros habrían ido a parar a su campaña senatorial del 2009. Tras la acusación, será el tribunal el que resuelva si acepta o no las pruebas en la preparación de juicio.

El Ciudadano