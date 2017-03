Kourtney, Kim y Khloé Kardashian se fueron de viaje por carretera y éstas son las imágenes de su magnífico paseo

Antes del estreno de la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians, Kourtney, Kim y Khloé viajaron juntas en un breve road trip. Las hermanas estuvieron a pocos kilómetros de Los Ángeles, en la ciudad de Palm Springs, California.

Por supuesto, las hermanas Kardashians compartieron algunas de las imágenes de su viaje en las redes sociales. Así es como supimos que condujeron un increíble convertible clásico, con el que ninguna dudó en fotografiarse.

Imposible negar su glamour: las hermanas pasearon a bordo de un impecable convertible Chevrolet Bel Air. Sus fanáticos quedaron impactados con la belleza de este clásico automóvil y sus redes sociales se llenaron de likes y comentarios positivos.

¿Habrá sido motivo de pelea de hermanas? Las tres se turnaron e

l asiento conductor y se mostraron manejando este vehículo. Además, compartieron imágenes de sus looks y de algunos paisajes del divertido lugar.

