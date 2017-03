Esta aplicación te deja pedir un Uber sin tener acceso a internet

Uber ha llegado para reinventar el mercado de servicio de transporte, la facilidad y comodidad con la que permite tomar un vehículo y las ventajas de su costo son uno de los motivos que le ha ganado un fiel público a lo largo del mundo.

Tal vez la única desventaja se presenta a la hora de tener problemas con la conexión a Internet, ya sea por la caída de la señal, costo de roaming, no tener saldo, etc. Por ello el desarrollador Nati Babayev diseño la aplicación Uber without internet que te permite pedir un vehículo a través de mensajes de texto SMS, basta con que enviemos, las coordenadas de nuestra ubicación y nos regresan detalles de la solicitud mediante un nuevo mensaje, además de permitirnos contactar al conductor. El único inconveniente es que no cuenta con la opción de cancelar el móvil, pero la ventaja de poder usarla el servicio sin conexión a Internet lo compensa.

Te dejamos el enlace por si quieres descargarla en caso de emergencia.

Uber without internet [Play Store]

Via: Wayerless