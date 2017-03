Las cosas más sucias que haces en la cama según tu signo del zodiaco

Aries

(Del 21 de marzo al 19 de abril)

Aries es conocido por su amor a la aventura y su voluntad de probar cosas nuevas. De modo que en el territorio de la cama, prácticamente todo cabe en el menú. Lo único que más desagrada a Aries es la monotonía. Si quieres hacerte el muerto o repetir mil veces lo mismo, tienes que buscar compañía en otra parte.

Tauro

(Del 20 de abril al 21 de mayo)

Un Tauro va a ser muy creativo en la cama, pero siempre y cuando él proponga las innovaciones. Te deseamos buena suerte si quieres probar algo que se te ocurra a ti primero. La mayor regla con Tauro es que tienen que sentir que ellos están a cargo.

Geminis

(Del 22 de mayo al 21 de junio)

¿Qué NO haría un Géminis? Los Geminis son amantes apasionados y muy juguetones, por lo que siempre querrán explorar algo nuevo. Son gente abierta y positiva que accederá a tus deseos. Sólo ten cuidado con proponer cosas demasiado violentas, pues la violencia no les va demasiado.

Cáncer

(Del 22 de junio al 22 de julio)

Son el signo más cariñoso y cuidadoso con el otro, por lo que están dispuestos a hacer casi cualquier cosa que su pareja le proponga. Ahora, nunca serán ellos quienes propongan las cosas. Si sienten una conexión emocional con la persona, van a hacer todo lo posible por hacerla feliz y cumplir sus deseos.

Leo

(Del 23 de julio al 22 de agosto)

Los Leo son de los amantes más lujuriosos que tendrás. Aman ser el centro de atención y son exhibicionistas naturales. Lo que más los exita es saber que provocan pensamientos lujuriosos en el otro y que captan toda la atención. Si los tratas como estrellas de cine lo van a dar todo.

Virgo

(Del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Los Virgos no son grandes aventureros en el sexo. Si buscas experimentar con cosas nuevos, ellos pueden no ser los indicados. Sin embargo, compensan con el hecho de que saben muy bien lo que están dispuestos a hacer. Como todo Virgo, harán una exhaustiva investigación sobre el tema hasta acercarse a la perfección.

Libra

(Del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Los Libra tienen las habilidades de aquellos que nunca tuvieron que esforzarse demasiado por conquistar la atención o el afecto de alguien. Lo más probable es que siempre recibieran elogios por sus actos sexuales, aunque realmente no sean gran cosa. Por esto muchos Libra no exploran mucho más allá en el sexo. Se conforman rápidamente consigo mismos.

Escorpión

(Del 23 de octubre al 22 de noviembre)

Los escorpiones pueden ser los mejores compañeros sexuales del zodiaco, si es que el Escorpión en cuestión ha logrado dominar su ego lo suficiente, pero sin anularlo del todo. Son la combinación perfecta de sensualidad pasivo-agresiva que te tendrá contra la pared. Ahora, lo que está fuera de discusión es que trates de dominarlos.

Sagitario

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los sagitarios, en general son muy anales. Puede parecer una broma, pero es cierto. Incluso, estando con un Sagitario puedes sacar el tema como broma, pero inevitablemente se volverá una realidad. Si tu pareja es Sagitario, ya sabes.

Capricornio

(Del 22 de diciembre al 20 de enero)

Los capricornio son los más mojigatos y conservadores del zodiaco. No es que no vayan a intentar nada “nuevo”, pero lo harán de manera superficial, solo para después poder alardear al respecto. La única manera de hacer que se suelten es deslizando pequeños comentarios sobre lo bueno que era tu ex en la cama (este consejo es terrible en general, pero con los capri puede ser una medida desesperada), así activarás su competitividad innata y harán todo lo que antes ni siquiera era conversable.

Acuario

(Del 21 de enero al 18 de febrero)

Olvídate de la sumisión y la dominación con un Acuario, ellos son más del sexo tradicional. Pero ten paciencia, porque se preocupan mucho del placer de su pareja y siempre devuelven el favor.

Piscis

(Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Los piscis con almas creativas y están dispuestos a muchas cosas. Aunque mayormente son simples en los principios que gobiernan su sexualidad y prefieren actos de que refuercen el vínculo emocional, siempre agregan algo nuevo que les da un estilo único. Aunque no son en extremo aventureros, pueden ser los mejores besadores del zodiaco.

