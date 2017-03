¡Ahora sí! WhatsApp permitirá borrar un mensaje enviado

¿Quién no se equivocó alguna vez y le envió un mensaje indebido a una persona? Bueno, gracias a los avances tecnológicos, eso ya no ocurrirá más y las fallas humanas se reducirán a cero.

La última actualización de WhatsApp permite a los usuarios “desenviar” un mensaje que había sido mandado. De esta manera, si te arrepientes por lo que pusiste o a quién le enviaste, podrás arreglarlo.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.94: added the “unsend” feature!

It will be remotely enabled in next versions. Be patient. #hidden pic.twitter.com/7ygyZsxWz9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 6 de marzo de 2017