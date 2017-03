La foto de esta modelo curvilínea en traje de baño se ha hecho viral ¡Y no es por lo que estás pensando!

En los últimos tiempos, la voz de las chicas rellenitas se está haciendo sentir con fuerza. Esto les ha animado a subir fotos y videos cada vez más controvertidos a la web, que no tardan en hacerse virales. ¿De qué va todo esto? Pues hoy conocerás hasta dónde han llegado.

Recientemente, algunas revistas especializadas han decidido apoyar a estas chicas, mediante concursos orientados hacia el deporte. Tal es el caso de la revista Sports Illustrated, considerada un estándar para los amantes de la moda. Esta revista, con mucha frecuencia, presenta en sus páginas a modelos elegantes y bien conocidas por sus formas curvilíneas. ¡Pero esta chica, tal vez, las superó a todas! Vamos a echarle un vistazo a esta foto…

Ella es Hunter Mc Grady, probablemente la de mejor figura de todas las chicas que decoraban las páginas de la revista. Esto, por supuesto, a nuestro juicio subjetivo. Pero no es el punto… ¿Te has dado cuenta del truco? Si no es así, entonces aquí hay otra foto.

Durante el rodaje, la modelo estaba vestida con… ¡Unas pocas capas de pintura! ¿Pensaste que era un traje de baño? En realidad, no lo es. ¡Frente a ti hay una mujer con un traje hecho totalmente de pintura! Entonces, ¿Cuál es el truco?

Hunter hizo esto deliberadamente. De esta manera ella demuestra que la belleza no tiene límites, y que no depende de la forma ni del estilo de la ropa. Las mujeres, de ningún modo, deben avergonzarse de sus cuerpos. ¡Basta con mirar a esta belleza para que todos los complejos desaparezcan de una vez!

«Fue simplemente increíble — escribió Hunter después de la sesión de fotos — Nunca me he sentido más segura y atractiva de lo que me veo ahora. Dedico esta imagen a todas las mujeres que alguna vez han sentido dudas debido a las estrías, la celulitis, el acné o el exceso de peso. Debes ser consciente de que eres hermosa».

Queridas mujeres: Dejen de avergonzarse de una vez, actúen como Hunter (la pintura se puede aplicar incluso en una sola capa).