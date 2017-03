Esta despampanante modelo fitness publicó fotos de cómo un tumor la infló y casi acaba con su vida

“El gimnasio y la salud han sido siempre mi pasión. Entreno todos los días. Así que quedé en shock cuando me di cuenta de que mi cara se estaba inflando y mis manos y pies se habían hinchado. Estaban tan hinchados que tuve que usar zapatos de hombre y la ropa no me entraba. Me sentía llena de agua todo el tiempo y no quería salir de la casa”.