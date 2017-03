La nueva función de WhatsApp que podría evitarte varios dolores de cabeza

Quién no ha deseado volver el tiempo atrás y borrar ese mensaje que hemos enviado por WhatsApp, ya sea porque nos arrepentimos de su contenido o porque simplemente nos equivocamos de destinatario. Ahora el servicio de mensajería más importante del mundo habilitará una función que permite hacerlo.

El usuario de Twitter WABetaInfo ―uno de los perfiles que más conoce sobre ese nuevo desarrollo― publicó este lunes en su perfil una captura de pantalla que muestra la función ‘unsend’ y escribió que la misma está incluida en la versión beta de WhatsApp para Windows 2.17.94.

De acuerdo con esa fuente, la función será habilitada en las próximas versiones de la mensajería, por lo que recomendó a los usuarios “tener paciencia”.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.94: added the “unsend” feature!

It will be remotely enabled in next versions. Be patient. #hidden pic.twitter.com/7ygyZsxWz9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 6 de marzo de 2017