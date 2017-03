Ruidosa Fest 2017: Mujeres que hacen ruido

La versión 2017 de Ruidosa Fest SCL ya está en marcha. El festival feminista – creado por Francisca Valenzuela y que ya ha tenido ediciones en Chile, México y EEUU – tendrá dos días de actividades, el 9 y 11 de marzo, que incluirán conciertos, paneles de conversación, talleres y contará con la participación especial – por primera vez en Chile – de la norteamericana Jessica Hopper.

El sábado 11 será el festival mismo en Matucana 100. Dos paneles de conversación con músicas y creadoras de la industria, más de diez conciertos, un stand up comedy de Natalia Valdebenito y una performance deColectivo Lemebel darán vida a una jornada de más de 10 horas de actividad. Nicole, Mariel Mariel, Carolina Nissen, Mamma Soul, Playa Gótica, MKRNI, Tomasa del Real, Yorka, Dania Neko, Chini and the Technicians, Entrópica y Dadalú, además de Francisca Valenzuela, son las artistas confirmadas para ese día.

Los paneles de conversación para el día 11 sumarán la participación de Juanita Parra, Pía Sotomayor, Mariana Montenegro, Osa Flaca y Andi Co (Torta Golosa), Camila LeBert, Marialy Rivas, Antonella Estévez, Arelis Uribe, Alexa Soto y Andrea Ocampo.

El ingreso para el 11 de marzo tendrá un valor de $3.000 estudiantes (sólo presencial mostrando credencial) y $5.000 público general (menores de 10 años ingresan gratis). Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir a través del sitio oficial de M100 o en las propias boleterías del recinto.

Acá te adjuntamos la programación:

El Ciudadano