El poderoso mensaje feminista que escribió un pequeño de 5 años y que se hizo viral

La igualdad de género que plantea el feminismo es algo que para muchos adultos todavía es difícil de entender. Sin embargo, al parecer los niños muchas veces tienen más conocimiento de lo que ocurre en el mundo y son los adultos los que no se dan cuenta.

De todas formas, cada día son más los que creen en un avance hacia el común respeto, los derechos de la mujer y la igualdad de género y justamente son los niños los que nos sorprenden.

Una profesora de un curso de pequeños de 5 años encontró una nota en uno de los escritorios de sus alumnos que la conmovió y que inmediatamente quiso compartir en redes sociales. El papel decía: “¿Quieres unirte al club del empoderamiento femenino? Somos las líderes”.

My fourth grade teacher friend found this under one of her students' desks. <3 <3 <3 pic.twitter.com/7NSxIa6ujn — Elly (@SMLXist) March 6, 2017

Al subir la foto a Twitter, ésta se viralizó y fueron muchos más lo que apoyaron la causa e incluso mostraron trabajos de pequeños que hablaban de lo mismo.

“Mi hija de segundo grado estaba aburrida y dibujó esto”, escribió una madre orgullosa junto a la foto de su hija con un cartel que decía “derechos de las mujeres”.

@SMLXist @moodey98 @BretonGooner My 2nd grade daughter is all about that sort of thing. Bored one afternoon & did this: pic.twitter.com/lGgQT29kVa — Liz Spann (@ElegantGoose) March 7, 2017

Luego más gente se empezó a “unir a este club” con mensajes como “¿Sabrá si están recibiendo más miembros?” o “Me quiero unir al grupo. Tengo 46, ¿eso sería un problema?”.

@SMLXist Does she know if they taking any more members? Asking for a friend. — Gillian Thomas (@GillianAtLaw) March 7, 2017

@SMLXist @LittleMissFlint I wanna join. I'm 46. Is that gonna be a problem? — Diane Main (@Dowbiggin) March 7, 2017

A pesar de que la mayoría de los comentarios eran positivos, hubo quienes cuestionaron este tipo de enseñanzas para niños menores. Pero lo cierto es que se deben empezar a enseñar estos temas desde que los niños son pequeños para que así crezcan con conocimiento de causa y sepan que la desigualdad y la discriminación no son algo natural.

Bien por los pequeños.