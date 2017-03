Fotógrafa crea proyecto con retratos emocionales para derribar estereotipos de género

La joven fotógrafa, Maud Fernhout, creó un proyecto llamado What Real Women Laugh Like and What Real Men Cry Like, que busca derribar los estereotipos de género que rondan en nuestra sociedad.

Mediante dos series fotográficas, la artista busca hacer reflexionar sobre la cosificación de la mujer y el retrato unidimensional que se busca de ellas: “Yo quería fotografiar mujeres reales y cotidianas, para exhibir nuestra apariencia de verdad. Rápidamente llegué a la idea de la mujer ‘riendo muy fuerte’, para oponer la apariencia sin emoción de las modelos a una apariencia llena de carácter e individualidad”.

Lo que busca es mostrar a mujeres riendo, ya que según ella plantea, la sociedad no permite a la mujer reír abiertamente. También busca retratar hombres llorando, para demostrar que ellos también sienten emociones y que tanto hombres como mujeres pueden sentir las mismas cosas.

Mira algunas de las imágenes que retrató la fotógrafa: