La acosaron tocándole los glúteos en el autobus. La policía dijo que no era abuso por la razón más absurda

Las expresiones de la violencia pueden producirse a menor o mayor escala. Fuera del asesinato, un abuso sexual es probablemente lo más grave e injusto que pueden hacerle a una persona, sin embargo, existen otras formas más sutiles de agredir a alguien. Esas maneras no dejan de ser altamente preocupantes en una sociedad supuestamente civilizada.

Si nos limitados solamente a hablar del machismo, también hay micro expresiones en las que el hombres se sitúa, consciente o inconscientemente, por sobre la mujer. Que ella tenga que cocinarle, que ella gane menos cantidad de dinero por hacer el mismo trabajo, que ella tenga que soportar los piropos insultos a toda hora y en cualquier lugar de la calle es, por decir lo menos, una conducta tan deplorable como vergonzosa.

Ahora bien, recientemente se produjo un evento de esta misma índole en Inglaterra, cuando una joven mujer viajaba en el autobus y un hombre le agarró los glúteos deliberadamente. La chica acusó el acoso y la gente en el bus comenzó a insultar al acosador. El tipo admitió haberlo hecho y comenzó a pedir disculpas, pocos minutos después apareció la policía.

Se suponía que un organismo que está encargado de proteger y velar por el bienestar de la sociedad hubiese hecho algo distinto, pero el oficial dijo que lo que había ocurrido no era acoso.

-Ella lleva pantalones. -Dijo. -Si hubiese estado usando una falda o si él le hubiese tocado los genitales, entonces sería acoso. Pero esto no me parece un acto digno de juzgar.

Las personas miraron al policía como no entendiendo, pero finalmente, la autoridad tiene la “razón” y no mucho pudo hacerse al respecto. No mucho, salvo dar a conocer la noticia.

¿Qué opinas al respecto?