El famoso “Día maldito” en que muchos se suicidan

Según un estudio publicado en la revista Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, el porcentaje de suicidios según estadísticas ocurre en un 14% los días lunes y un 11% los días jueves. Este estudio determinó que el “día fatídico” en que la gente más se suicida es el día miércoles.

El sociólogo de la Universidad de California Augustine Kposowa, declaró: “aunque todo el mundo habla de la depresión de los lunes, mirando los datos parece que es a mitad de semana cuando peor nos sentimos”.

Kposowa lo atribuye al aumento del estrés en el trabajo. “A veces nos parece que no vamos a llegar al fin de semana”, subraya. De la investigación se deduce también que no hay más suicidios en invierno que en verano, posiblemente porque gracias a las nuevas formas de comunicación (teléfonos móviles, Internet, redes sociales) no existe una sensación de aislamiento invernal tan intensa como hace una década.

Recuerda que si sientes deseos de no seguir viviendo es fundamental que busques ayuda con tu gente cercana y en lo posible visites a un especialista. Todo tiene solución en la vida.

Muy Interesante