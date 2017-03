María Gracia Omegna rompió en llanto tras confesar dura situación familiar

La mañana de este lunes, el elenco de “Sres. Papis” asistió al matinal de Mega, “Mucho Gusto” a hablar sobre la teleserie nocturna. Una de las actrices que asistió al programa fue María Gracia Omegna, quien interpretaba a la “tía Ema” en la novela.

En el matinal, uno de los temas que se abordaron fue la escena grabada por la actriz, en donde le señalaba a una periodista, interpretada por Ingrid Cruz, que había sido abusada cuando era niña en un hogar de menores.

“Yo creo que las teleseries en general siempre buscan temas de contingencia nacional. A mí me parece que la diferencia de este caso y lo que uno agradece a los guionistas es que esta vez se tocó el tema pero se profundizó responsablemente. Porque a veces los temas aparecen y no se profundiza como corresponde”, señaló la actriz.

Y agregó: “a mí me parece que en esta ocasión sí se profundizó y nos hicimos todos cargo de lo que estábamos hablando y de la manera más responsable posible (…) Aparte que es un tema que con Rodrigo también…nada… mi mamá es huérfana por ejemplo, entonces para mí fue…“ y fue en ese momento que Maria Gracia rompió en llanto.

Ante la situación, el animador del programa, Luis Jara señaló: “aquí se da una cosa que es muy bonita y que no está en la pauta (…), la profundización es muy genuina y por eso es que la gente se conecta desde la piel. Lo que te pasa a ti ahora es pura piel también. Entonces en el fondo haces evidente una cosa que es tuya, que es muy íntima, pero que es genuina, es real. Entonces el éxito no es solamente porque haya buenos actores ni porque sea una buena historia, es porque es una historia muy genuina y muy cercana y eso nos hace falta, por eso nos quedamos tanto rato pegados involucrados con la historia, porque es de verdad, no es ficción”.