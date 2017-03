La curiosa verdad detrás de los símbolos en nuestra vida cotidiana

Bluetooth

El símbolo consiste en dos runas nórdicas que representan las iniciales de Harald Bluetooth a las letras H y B: (Hagall) y Berkanan).

El nombre procede del rey danés y noruego Harald Gormsson el cual era llamado Harald “Diente azul” (posiblemente por alguna caries o problema dental) cuya traducción al inglés sería Harald Bluetooth, conocido por ser un buen comunicador y por unificar las tribus noruegas, suecas, danesas y que entre otras cosas tuvo un papel relevante en la expansión del cristianismo, dejando atrás a los dioses paganos. Por esta razón, siglos después, cuando Ericsson, Nokia, Intel y Toshiba se unieron para crear un nuevo estándar de comunicaciones inalámbrico, se eligió el nombre Bluetooth porque, al igual que el rey, iba a ser una tecnología que unificaría culturas.

Símbolo Femenino Y Masculino

El Símbolo Femenino: representa a la diosa Venus con un espejo de mano.

El Símbolo Masculino: representa al dios Marte, el cual asemeja un escudo y una lanza.

El símbolo Ichthys

Creado por la combinación de las letras griegas ΙΧΘΥΣ, que se traduce al español como «Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador». El ichtus o ichthys fue uno de los primeros símbolos cristianos y se convirtió en emblema del cristianismo primitivo.

Sin embargo el símbolo posee un origen pagano: la vesica piscis, cuyo significado es totalmente diferente ya que era utilizado para representar la fertilidad, más concretamente: los órganos reproductivos femeninos.

El Corazón

En la colonia Griega de Cyrene se creó por primera vez el símbolo de corazón como lo conocemos hoy en día. Éste símbolo representa a la hoja de la planta Silphium, la cual se era utilizada como anticonceptivo en aquella epoca. Por este uso algunos historiadores creen que se relacionó la forma, con la sexualidad y el amor. Los romanos sin embargo usaban este símbolo invertido para representar los testículos del hombre, pero a pesar de esto la mayoría de las teorías coinciden que el logo esta relacionado con el cuerpo de la mujer.

El Caduceo

El caduceo o vara de Hermes, ha sido confundido numerosas veces como símbolo de la medicina, su forma clásica es una vara rodeada de dos serpientes enroscadas y ascendentes, usualmente coronada con un par de alas. En realidad las dos serpientes entrelazadas del caduceo representan el eterno movimiento cósmico, y el infinito; por ende es en verdad el símbolo del comercio, siendo utilizado como emblema en diversas instituciones dedicadas al estudio y enseñanza de las ciencias económicas.

Por otro lado el uso erróneo como símbolo de la medicina, deriva de la similitud con la vara de Esculapio, el símbolo que si representa a la medicina, el cual solo consta de una vara y una serpiente enrollada en ella, sin la corona de alas.

Simbolo de Power (on/off)

Su uso proviene desde la Segunda Guerra Mundial, donde ya era utilizado el sistema binario para etiquetar botones de encendido / apagado, además de switches que rotaban: un 1 significaba “on” o encendido, y un 0 “off”, o apagado. En 1973 el International Electrotechnical Comission codificó un círculo roto con una línea como un estado de Stand By. Sin embargo, el Institute of Electrical and Electronics Engineers decidió que era demasiado confuso, y alteró la definición para que significara “Power”, o Encendido.

