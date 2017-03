Perdió su cartera y semanas después se le devuelven con escalofriante carta

Jamás imaginó que la tendría de vuelta, pero después de leer el mensaje que le dejaron quedó espantada.

Muchas personas tienen descuidos mientras están en lugares público y reuniones donde suelen extraviar cosas, ya sea un suéter, celulares, dinero y hasta bolsas. Tal y como le pasó a una joven británica de 25 años, que estaba en una noche de fiesta y de andar por todos lados sus pertenencias desaparecieron.

Y es que Hayley Minn perdió su cartera en medio de la multitud, en un momento que se percató que ya no lo tenía a la vista, se resignó.

No obstante, semanas después misteriosamente apareció en su casa, por lo que se alegró. Un desconocido la llevó hasta la puerta y ahí la dejó, por lo que Hayley no supo a quién agradecerle. Luego la abrió para revisar que sus pertenencias estuvieran allí y efectivamente ahí estaban, intactas, aunque con una carta que deseó jamás haberla leído.

¿Cómo estás? Espero que estés bien. Me gustaría informarte que he encontrado tu precioso bolso en una calle de Liverpool. Un consejo, cuida de tu misma y de tus pertenencias cuando salgas porque tú eres una de las personas más guapas que he visto (Estoy seguro que en realidad eres mucho más guapa que en las fotos)”, decía el principio de la carta.

Hasta ahí todo bien, aunque comenzó a sentirse incómoda, pero al concluir el texto llegó el terror: “Desearía que pudiéramos compartir tiempo, pero estoy seguro de que tendrás una persona en tu vida que te cuide muy bien. Disfruta de cada momento de tu vida, tanto como puedas porque nunca sabes qué va a pasar después. Tu amigo secreto o admirador” , describía la misiva con la clara advertencia.

De ahora en adelante, Minn pondrá más atención a todo y jamás en la vida perderá de vista su bolso, pues con la carta quedó asustada.

Via: Tv notas