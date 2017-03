Ponte a prueba ¿Qué ves en este círculo rojo?

Ponte a prueba con este test y dinos ¿Qué ves en este círculo rojo?

Si tu agudeza visual es perfecta, y te concentras hasta casi meter tus ojos dentro de la pantalla, encontrarás 3 imágenes dentro del círculo. Fíjate bien y no hagas trampas:

¿Lo lograste? Si no pudiste ver nada, estas son las tres imágenes que deberías haber visto:

1. Un gato

2. Una corbata

3. Un sombrero

Si no lo lograste a la primera no te preocupes, este test es un simple entretenimiento y no dice nada sobre la salud de tus ojos. Si crees que tienes problemas a la vista visita a un oftalmólogo.

