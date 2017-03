Estas son algunas prendas que ningún hombre con estilo incluiría en su look

En un mundo en el que tener estilo lo es todo, cualquier persona tiene derecho a verse y sentirse bien usando la ropa que mejor le parezca, bajo la premisa de que el buen vestir es casi un arte. Que no haya un manual que nos enseñe cómo impactar a los demás con nuestro atuendo es una bendición, si existiera algo similar, la libertad de innovar y experimentar con distintos outfits desaparecería por completo.

Afortunadamente, hace años, la absurda idea de que un hombre tiene que ser “feo, fuerte y formal” se borró del imaginario colectivo y dio paso a todo un abanico de posibilidades con las que podemos armar un guardarropa único y lleno de estilo. A pesar de este giro, algunos siguen guardando en sus armarios piezas que, lejos de otorgarles sofisticación, les arrebata todas las posibilidades de resaltar entre los demás.

Nadie se imagina lo fácil que es perder el estilo, hasta que una decisión mal tomada los convierte en una mancha gris en el paisaje urbano. Para que nunca te ocurra algo parecido, lo ideal es que evites ponerte prendas que te pueden hacer morir ante los ojos de la moda.

Ropa deportiva

Si alguna vez te propusiste comenzar a hacer ejercicio, seguramente compraste toneladas de ropa para ello. Sin embargo, tal vez quieras descartar la posibilidad de usarlas cotidianamente; hay que aceptarlo, no se ven bien y menos si tienen toques fosforescentes.

Sandalias

A menos que vivas en un sitio demasiado caluroso como para salir a la calle con un par de éstas en los pies, es mejor que las evites, no hay otra prenda que grite “descuidado” más que las sandalias. Si las usas con calcetines ya puedes considerarte muerto en cuestiones de estilo.

Camisas manchadas

En ocasiones, pareciera que la ropa formal es más propensa a sufrir accidentes, las manchas de comida siempre son un problema en estas prendas, ya que necesitan ser las más pulcras de nuestro guardarropa. Si alguna de tus camisas ha sido víctima de una mancha y, por más que lo intentas, ésta no sale por ningún motivo, lo mejor es que pienses en reemplazarla y evitar que esa marca eterna arruine tu outfit.

Suéteres frisados

Crear un vínculo sentimental con alguna prenda es demasiado fácil, sobre todo con los suéteres; hay algunos de los que no nos podemos separar y los usamos en cada oportunidad que tenemos. No obstante, siempre llega el momento de decir adiós: cuando a la tela comienzan a salirle “bolitas” es mejor dejarla ir antes de que destruya nuestro look.

Sombreros Fedora

Hace años nos dimos cuenta que estos sombreros no se ven bien con absolutamente nada. Algunos hombres los utilizan para verse interesantes, pero lo único que logran es matar todo el estilo que, en ciertos casos, ya habían logrado.

Zapatos descuidados

Al estar siempre en contacto con el suelo, nuestros zapatos suelen ser la parte que más sufre del outfit. Al igual que con los suéteres, muchos creamos un lazo especial con los zapatos, pero cuando estar descalzo comienza a ser una mejor idea, no hay otra opción más que claudicar.

Camisetas con manchas en la axila

Cuando un hombre decide utilizar estas playeras maltratadas sólo hay dos opciones: está decidido a no salir de su casa durante todo el día o es un tipo sin nada de estilo.

Si cualquiera de estas prendas sigue en tu armario, es momento de que te deshagas de ella de una vez por todas y ocupes ese espacio en algo con mucha más sofisticación. La apariencia no lo es todo, pero puede ser una gran aliada durante los momentos más importantes de tu vida.

Vía: Cultura Colectiva