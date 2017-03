Di Mondo saluda a las mujeres en su día con foto junto a Kendall Jenner

10:10am <<<Women/Mujer>>> "Happy day Beauties/Feliz día Bellas" Without you we wouldn't exist/Sin ustedes no existiríamos! @kendalljenner #DiaDeLaMujer #InternationalWomensDay #KendallJenner #DiMondo Wednesday March.8.2017 #NewYork Pic by: @estudioek Makeup by: @aledelsante

A post shared by Di Mondo (@itsdimondosworld) on Mar 8, 2017 at 7:10am PST