10 señales que indican que tu pareja no te ama

¿De verdad me ama? Aunque es una pregunta difícil de contestar y es difícil generalizar, existen algunos indicadores básicos del desinterés de tu pareja. Algunas de las señales más comunes de falta de amor por parte de tu pareja son:

Parece que tiene una vida de la que tu no eres parte: En ocasiones desaparece, no te contesta el teléfono y no sabes donde está, hay amigos con los que no te presenta, lugares a los que no quiere llevarte, básicamente la vida de tu pareja esta desligada de la tuya.

No hay una congruencia entre el amor que él dice tenerte y el amor que tú sientes que te expresa: las palabras son baratas. Es fácil decir “te amo” pero toma esfuerzo expresar amor. Si él dice que te quiere, pero tú no te sientes amada completamente, ¡Díselo! Sí él te devuelve sólo palabras, créele más a sus acciones.

Sólo te busca para tener sexo: o para alguna forma de actividad sexual, de forma que tu terminas con la sensación de sentirte usada.

Su familia o amigos no te respetan: tu pareja es la encargada de darte tu lugar en su mundo. Si su familia y/o amigos perciben que no eres parte especial en su vida, no te van a tener el respeto que mereces. Es señal de que ellos saben algo tú no sabes.

No toma en cuenta tu opinión: administra la relación de forma que tu opinión no cuenta. Tu pareja decide cuando salen, cuando hablan o cuando tienen sexo. Sientes que tus deseos no son tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones en pareja.

Te maltrata: el extremo es el maltrato físico, pero mucho más común es que te grite, sea cruel, no tenga en cuenta si daña tus sentimientos o te hace sentir mal, si te amenaza con dejarte a la primera queja de tu parte o cualquier otro escenario en que sientes que tu integridad física, emocional o psicológica están en riesgo.

Daña tu dignidad: siéndote infiel, poniéndote en ridículo, faltándote el respeto, no dándote tu lugar, insultándote, coartando tu libertad o cualquier otro caso en que tu valor como persona, tu libertad o tu autonomía peligren.

No apoya tu crecimiento personal: La persona que te quiere, quiere que crezcas como persona, como mujer u hombre, como profesional, en fin, como ser humano y quiere que seas siempre mejor.

No está disponible para ti: Tiene otra pareja, nadie es más importante que su madre, ni que te estés muriendo va a salir antes de las 9 de la noche de su trabajo, o cualquier otra forma de estar inaccesible y ser incapaz de tener una relación comprometida 100%.

No se interesa por ti: no te pregunta por tus planes, por tu día, tus amistades y cuando tratas de hablar de temas personales, te cambia el tema o se muestra aburrido o irritado. Si no te conoce, ni le interesa conocerte, ¿cómo va a amarte?

Finalmente es una cuestión de sentido común, y un poco de pragmatismo. Piensa crudamente tu pareja y tu relación (sin esperanzas ni excusas) y si te parece que tu pareja no te quiere de verdad, es muy probable que estés en lo correcto. Al final de cuentas, nuestro instinto no falla: si huele a desamor, parece desamor y sabe a desamor…pues ES desamor. No queda más que aceptarlo, lidiar con la cruda verdad y seguir adelante