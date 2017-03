Jackson por proyecto 8M: “Debemos acompañar la reivindicación de derechos de las mujeres y no hacernos los lesos”

Los diputados Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric (MA), en conjunto con Valentina Olivares (ND), Andrea Salazar (MA), Anita Ramírez (RD), Marcela Sandoval (RD), Rosario Olivares (IL) y Gael Yeomans (IL) presentaron este miércoles el proyecto “8M”, el que incluye una serie de medidas que tienen como objetivo avanzar de manera efectiva hacia la equidad de género entre hombres y mujeres.

“Una de estas medidas tiene que ver con el postnatal parental, que sea de goce efectivo con los hombres, irrenunciable para los padres, de manera que las tareas de cuidado sean compartidas. Lo mismo con las salas cuna, para que tanto trabajadores como trabajadoras de empresas e instituciones puedan tener acceso a estos derechos”, señaló la secretaria general de Revolución Democrática, Marcela Sandoval.

En palabras de Boric y Jackson, el proyecto ya contaría con un respaldo importante del Parlamento y también del Ejecutivo. Asimismo, como se había identificado que gran parte de la legislación chilena reproduce y naturaliza muchos aspectos machistas, imbricados en nuestra cultura, ambos esperan que se abra un debate en la sociedad, no solamente reducido a las paredes del Congreso.

“El proyecto ‘8M’ introduce modificaciones tanto al tema educativo, donde se va formando la cultura, como también en el mundo del trabajo. “En ambos ámbitos hay espacios para avanzar en igualdad de hombres y mujeres. Nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar este proceso de reivindicación de los derechos de las mujeres y no hacernos los lesos. En distintos aspectos de la vida a las mujeres se les hace más cuesta arriba. Nosotros tenemos que identificar eso, ponernos en su lugar y poder construir un mundo que sea igualitario”, afirmó el diputado Giorgio Jackson.

En ese sentido, agregó que “hay que propiciar cambios culturales importantes, por ejemplo, en cómo los hombres y mujeres en algunas escuelas van creciendo separados, en el tema de la sala cuna o post natal, que se entiende que es solamente para la mujer. O el trabajo doméstico, que se toma como si no fuera trabajo (al no ser remunerado). Es decir, son distintas modificaciones a cuerpos legales que creemos tienen una intención machista y nosotros queremos sean feministas”.

Mujeres al poder

El movimiento feminista hace años se toma las calles, por lo que un proyecto que hace sentido a las mujeres, hombres y trans en materias educacionales y de cuidado era necesario. “Creemos que es relevante que organizaciones políticas y sociales salgan a la calle, se manifiesten en contra de la violencia y también podamos avanzar con el trabajo reproductivo. Hoy las mujeres nos hacemos cargo del trabajo doméstico y de cuidado, que no es reconocido ni remunerado. Por eso incorporamos en el proyecto que el INE tenga que valorizar ese trabajo para que las mujeres podamos tener remuneración por ese trabajo, hasta hoy invisible y oculto”, señaló Andrea Salazar, del Movimiento Autonomista.



Las integrantes del Frente Amplio fueron claras y enfáticas al afirmar que no titubearían en introducir modificaciones, peleando porque éstas tengan urgencia. Asumen que esta bandera de lucha implica avanzar en medidas concretas en temas del trabajo, por ejemplo, con las salas cunas, ya que advierten existe una discriminación que incita a que se contraten menos de 20 mujeres para no cumplir con la obligación de instalarlas. Asimismo, abogan para que el proceso educativo tienda hacia la eliminación de rasgos machistas, no otorgando posibilidad a que exista discriminación de género en las escuelas subvencionadas. Por ello, demandan cátedras de derechos igualitarios en las carreras de pedagogía.

“Más que el acto formal de la ley, es el debate que se da en la sociedad el que logra que ciertos patrones se pueden cambiar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se decretó la prohibición de fumar en espacios cerrados uno pensaba que no se iba a respetar pero al día siguiente de publicada, nadie fumaba al interior de un espacio”, sostuvo el diputado Gabriel Boric.

El magallánico agregó que “cuestiones tan simples como reconocer el trabajo no remunerado o la posibilidad de recurrir judicialmente ante los casos de discriminación salarial son aspectos que van a ir cambiando la cultura laboral y educacional de nuestro país”. “El que haya más educación en temas de identidad de género va a influir también en cómo se van formando las generaciones futuras”, apuntó.

En un escenario donde se quita la urgencia a proyectos como aborto por tres causales, de violencia en el pololeo y el de identidad de género, la propuesta del Frente Amplio pone en el centro del debate elementos que son urgentes y centrales para la ciudadanía. Si bien sus adherentes coinciden en que esta acción no recoge el conjunto de iniciativas que se debieran presentar para cambiar definitivamente la sociedad, el relevar elementos factibles de legislar impulsa al resto de los actores políticos a un pronunciamiento al respecto, demostrando su voluntad política.

Gabriel Muñoz