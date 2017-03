La crítica de las mujeres de oposición al Gobierno este 8 de marzo: “No queremos más palabras bonitas. Necesitamos hechos”

Nada que conmemorar fue la consigna que tres diputadas de derecha realizaron este miércoles, aprovechando la relevancia para todas las mujeres que tiene la fecha del 8 de marzo.

En este marco, las diputadas de RN Paulina Nuñez y Marcela Sabat, junto a la representante UDI Claudia Nogueira, hicieron un llamado para eliminar los anuncios y los recuentos de “cifras positivas” para en su lugar establecer prioridades en torno a la agenda legislativa.

“Nos hubiese gustado escuchar a nuestra máxima autoridad decir en la mañana que iba a priorizar proyectos de leyes relevantes para la vida de todas nosotras. Por ejemplo, un proyecto de sociedad conyugal, para que las mujeres puedan administrar libremente sus bienes. O el proyecto de sala cuna que le permitiría a 500 mil mujeres entrar al mundo laboral. O el de violencia en el pololeo , a propósito del aumento de femicidios que hemos visto en los últimos años”, señaló la diputada Nuñez al comenzar su alocución.

Si bien existen varios proyectos relativos a las demandas de las mujeres chilenas, que incluso han recibido apoyo transversal de las distintas bancadas, la diferencia en la premura a la hora de legislar ha estancado varios de ellos.

Al respecto, la diputada Marcela Sabat (RN) fue enfática: “No queremos más palabras bonitas ni declaraciones de buena voluntad. Necesitamos hechos, urgencia al proyecto de violencia en el pololeo, al de acoso callejero o a la ley de salas cuna. Las mujeres siguen siendo violentadas, acosadas y asesinadas. Necesitamos que el gobierno priorice una agenda legislativa donde ponga a la mujer en el centro.”

El panorama es trágico. En tres años, 119 femicidios han sido perpetrados. Sólo en este año 7 mujeres han sido asesinadas. De 368 mil delitos de violencia intrafamiliar, 4 de cada 5 personas afectadas son mujeres. Pero el proyecto acerca del endurecimiento de penas frente a estos delitos descansa en la Comisión de Constitución, a la espera de ser tramitado.

“El Ministerio de la Mujer no ha establecido ninguna medida ni política pública. El Gobierno no tiene preocupación en las mujeres sino en un proyecto de aborto. Queremos más oportunidades laborales porque se ha estancado la participación laboral, la ocupación, se ha precarizado el trabajo para las mujeres. No hay ninguna buena noticia. El Gobierno no tiene el foco en políticas públicas que den mayores oportunidades y posibilidades en el empleo y para poder combatir la violencia intrafamiliar”, fue el descargo de la diputada Claudia Nogueira al finalizar el punto de prensa.