Esta es la misteriosa razón por la cual Eva Mendes nunca acompaña a Ryan Gosling en la alfombra roja

Ryan Gosling ha dado mucho que hablar en los últimos meses, principalmente por las distintas nominaciones a premios por su papel como Sebastian Wilder en el drama musical La La Land. Y es por esta razón que ha estado presente en distintas alfombras rojas, siempre luciendo impecable, pero rara vez acompañado de su esposa Eva Mendes. ¿Cuál es la razón de sus repetidas ausencias?

Estamos felices de anunciar que no tiene nada que ver con algún problema con la pareja, sino realmente todo lo contrario. Eva Mendes, quién conoció a Gosling cuando trabajaron en 2012 en la película the Place Beyond de Pines, tiene dos hijas pequeñas con el actor llamadas Esmeralda y Amada, a las cuales dedica gran parte de su tiempo.



Y así lo afirmó en una entrevista con Shape, cuando fue cuestionada sobre por qué su esposo asistía generalmente solo a estos eventos.

“Lo que la gente no sabe de mi es que amo estar en casa. En vez de estar en la alfombra roja, prefiero pasar el tiempo con nuestras hijas”.

Todo esto tiene mucho sentido, ya que Eva Mendes disminuyó en gran parte su asistencia a eventos desde que se convirtió en mamá y mantiene generalmente una vida muy privada con su esposo Ryan Gosling. Aun así, las pocas veces que los vemos juntos en público, podemos afirmar que están profundamente enamorados.