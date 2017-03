Conmovedor: Niño sacrifica su vida para salvar a su madre

Un niño de 7 años le pidió a los médicos que le dieran sus riñones a su madre moribunda. Es la historia más conmovedora que verás en largo tiempo.

Chen Xiaotian fue diagnosticado con cáncer cuando tenía 5 años, y meses después se supo que su madre, Zhou Lu, sufría de una enfermedad renal que resultó por el mal funcionamiento de su riñón. Ambos pasaron dos años dentro de un hospital y tenían que someterse a constantes tratamientos médicos. Los especialistas pensaron que el niño se recuperaría; sin embargo su cáncer se volvió más agresivo.

La enfermedad de Chen paralizó su cuerpo y además perdió la vista, y aunque su situación fue más difícil cada día, su madre intentó mantenerse fuerte a pesar de lo que estaba sucediendo. No obstante, su riñón no pudo soportar y empezó a debilitarse hasta llegar al punto en que se le requirió someterse a un trasplante tan pronto como fuera posible, la única clave para su supervivencia.

Los doctores hablaron con la abuela del pequeño y le explicaron la situación. Le dijeron que su nieto no sobrevivirá pero que podía donar su riñón a su propia madre, la misma que se negó al plan.

“Los médicos se acercaron a mí en lugar de a su madre debido a la naturaleza sensible de la situación. Me dijeron que mi nieto no sobreviviría, pero sus riñones podrían ayudar a su madre y también salvar otras dos vidas. Yo lo discutí con Zhou y ella se rehusó, absolutamente no quería oír hablar de eso”. Abuela de Chen

Cuando Chen se enteró de la situación, inmediatamente pidió a los médicos que hicieran lo que creyeran necesario, incluso exigió que salvaran la vida de su madre.

Ella, con lágrimas aceptó diciendo que si su hijo moriría, su único consuelo sería que parte de él viviría en su cuerpo.

Los médicos confirmaron que el tejido era perfectamente compatible, y cuando él murió lo trasladaron rápidamente a la sala de operaciones donde sus riñones e hígado fueron removidos. El niño no sólo es un héroe para su propia madre, sino también para una mujer de 21 años que recibió su otro riñón y para un hombre de 27 años que fue receptor de su hígado.

