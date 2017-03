Mundialista paraguayo recibe duro castigo por doping

El tres veces mundialista -2002, 2006 y 2010- lamentó la drástica sanción que recibió y desmintió rotundamente que se haya negado al control de doping en el partido ante Luqueño por la penúltima fecha del Clausura del año pasado.

“Te juro por Dios y por toda mi carrera que no fue como se dice que me negué al control. Estoy más fuerte que nunca, yo nunca me negué a nada”, dijo Cáceres.

“Estoy confiado en lo que yo hice, yo voy a luchar por lo que yo pienso. Estoy tranquilo y Dios sabe lo que debe hacer”, agregó Julio, quien asegura que se cometió una tremenda injusticia.