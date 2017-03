Cristián Sánchez se quiebra en directo por este estremecedor motivo

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el matinal Muy Buenos Días dedicó parte de la mañana al caso de Antonia Garros, que actualmente inspira la #LeyAntonia

Antonia, fue una joven que sufrió duros malos tratos por parte de su ex pololo y que murió a principios de febrero tras caer desde el piso 13 de un edificio en Concepción. Para recordar su historia, el matinal invitó a su madre, Consuelo Hermosilla.

Consuelo contó anécdotas de Antonia y parte del caso en torno a su muerte. Tras lo cual, dedicaron una nota que contó en detalle la historia de la joven de 23 años y su compleja relación amorosa.

La historia de la muerte de Antonia

A las 16:45 horas del martes 7 de febrero Antonia Garros (23) le dijo a su mamá, María Consuelo Hermosilla (50), que iba a la casa de una amiga. Horas más tarde, ella se acostó para ver la televisión. Estaba en eso cuando su otra hija, Rosario (21), entró a la pieza y le dijo: “La Antonia tuvo un accidente”.

Su hija mayor murió tras lanzarse del piso 13 del departamento donde vivía su ex pololo, Andrés de 33 años. Eran pasadas las 12 de la noche y los Carabineros habían llegado al departamento donde se encontraba Antonia y Andrés, alertados por el conserje por una trifulca en el lugar. Los policías estaban en el procedimiento cuando ella se lanzó al vacío por la ventana. Para sus amigos y familiares su suicidio es la respuesta a la tortuosa relación que llevaba con su ex. Para ellos “él la indujo al suicidio”

Luego de dar a conocer su historia, Cristián Sánchez conductor del programa, no pudo aguantar las lágrimas:

“Es una pesadilla”, contestó la madre. Sánchez intentó decir unas palabras pero lo único que salió de sus labios fue “Puta madre”, debido a la imposibilidad de poder hilar palabras.

A continuación y dirigiéndose a la madre, dijo:

Tras el abrazo, el conductor dijo

“He intentado contenerme durante toda la entrevista, la sensación de rabia, de impotencia es tan grande… Por eso yo lo decía, nosotros como chilenos no podemos parar y no podemos descansar de manifestarnos, de luchar mientras exista un caso como éste. El caso de la Antonia no es el caso 10 de femicidio en el año, es la muerte de tu hija“, sentenció.