VIDEO: El genial diálogo entre Lionel Messi y Antonella Roccuzzo en el auto durante su caótica salida del Camp Nou

Si bien el gol de Edinson Cavani (el 3-1) silenció a toda esta ciudad, el de Sergi Roberto (el 6-1 de la clasificación) la hizo vibrar como nunca. “Que contraten enfermeras porque hoy se va a hacer mucho el amor”, fue el resumen que ofreció Gerard Piqué después del partido, que clasificó al equipo a los cuartos de final de la Champions League. No estaba muy errado: Barcelona era una fiesta. Y el que también lo vivió así fue Lionel Messi, que tuvo una noche de jugador-hincha-ídolo. Es que marcó, celebró como un hincha más-tanto en el campo como en el vestuario- y de regreso a su casa “sufrió” la euforia de los fanáticos.

Pero tras el partido y el festejo con sus compañeros, Messi pasó a buscar a Antonella Roccuzzo por una zona exclusiva del estadio y juntos se dirigieron al auto, estacionado en el estacionamiento del plantel, con el objetivo de regresar rápidamente a Castelldefels, la localidad ubicada cerca de Barcelona en donde viven. Pero no fue tan fácil. Cuando intentaron dejar el estadio, fueron abordados por un grupo de fanáticos. Quedaron inmóviles, cubiertos por la marea de personas. La mujer del “10” sacó el celular y comenzó a grabar desde el interior. En ese momento se dio un divertido diálogo entre ambos.

-Oh my good- exclamó una sorprendida Antonallea, como si aún no comprendiera la magnitud de la figura de ese joven rosarino del que se enamoró muchos años atras.

-No salimos más de acá- respondió Leo, con picardía.

En la imagen del video, se pueden ver las caras de felicidad de los hinchas de Barcelona. También se escuchan gritos, un “Messi, Messi” y hasta un golpe en el vidrio. Leo vuelve a cortar el silencio de asombro que se vive dentro del auto con una pregunta.

-¿Cómo salimos?

-Ayyy, no sé- grita Antonella.