Estaba demasiado borracha cuando recordó que debía hacer su tarea. El resultado es tan triste como chistoso

Llamó a un amigo, y juntos comenzaron a beber mucha cerveza. “Eres mi mejor amigo, te quiero”, le decía. Hablaron de religión, política, filosofía e incluso analizaron la existencia del ser humano. Pero hasta ese momento, Mckenna no había hecho su tarea. Entonces, de pronto lo recordó.

-¡Carajo! -Gritó. -La tarea para el profesor Grams, no la he ni empezado…

Su amigo se fue, abandonándola completamente y ella quedó sola frente al computador. Borracha, mareada e inquieta. Al verse en ese estado, pensó que tal vez sería una buena idea darle un intento a la tarea. Entonces puso manos a la obra.

Dice así:

“Es ilegal besar en tren (mala prohibita) hablar sobre si debería ser ilegal o no. Debería ser legal besar en tren porque es romántico. Profesor Grams, mi nombre es Mckenna. Tomé algo de cerveza y estoy bien. Su tarea es demasiado difícil. No puedo hacerla ahora. Estoy bien ahora, pero la cerveza me hizo mal. Ahora estoy contemplando la tarea que me dio. Es ilegal besar en un tren porque viola la norma de seguridad. Si besas en el tren debes saber que es peligroso. Si el conductor está besándose en el tren, quién manejaría el tren. De nada.

Los amo”.