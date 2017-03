Las terribles consecuencias que le trajo a Roberto Olea hablar sobre su relación con Mon Laferte

Tras el triunfo de Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar, los medios han querido saber todo sobre su vida y uno de los personajes que más polémica ha marcado ha sido su ex pareja, Roberto Olea.

El músico, quien estuvo con ella en el tiempo de “Rojo, fama contra fama”, ha estado en el ojo público luego de que se dijera que muchas de las canciones estaban dedicadas a él luego de su ruptura.

Es por eso que Olea fue invitado al programa de farándula “Primer Plano” en donde habló de su relación con Monserrat y dijo: “Cuando le dijeron lo de la gaviota fue casi como que me la estuvieran dando a mí. Fue imposible que no me cayeran los lagrimones”. Pero tras esta declaración, el músico comenzó a recibir constantes amenazas e insultos por parte de la gente.

“El problema viene a través de un GC que sale ahí, decía que yo había sentido que la Gaviota era mía…Hicieron volar una noticia que yo no dije, yo no hice y me está trayendo unos problemas pero terribles, personales, de mi familia, no tiene nombre”, señaló Olea.

Según él mismo explicó, está muy preocupado por esta situación, la cual se empezó a poner cada vez peor empezando a generar una ola de mentiras: “Han dicho que yo abandoné a la ‘Monse’ cuando tenía cáncer, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, nosotros nunca terminamos en malos términos”, comentó.

Además de las mentiras, él teme por su seguridad y la de su familia, ya que asegura que ya no puede ni salir a trabajar: “No puedo salir a trabajar, no puedo salir a mostrar mi arte por amenazas. Me parece ridículo, te lo juro es súper complejo, estoy muy preocupado”, finalizó.