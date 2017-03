Estas son las frases más machistas e idiotas que usan los hombres para conquistar a una mujer

“Nos miramos profundamente, el ambiente era el ideal, parecía como si no hubiera nadie más en el lugar. Los esperaba con ansias, seguramente él estaría dispuesto a acercarse y yo, simplemente me haría la difícil un rato para inevitablemente terminar en su casa. No había mucho más que decir, quería conocer su voz, probar su olor, que nos riéramos juntos, esa noche sería perfecta. Se acercó poco a poco, me sonrojé. Un paso más. Una sonrisa encantadora empezaba a dibujarse en ambos. Esperaba un hola pero antes que nada, él dijo: invítame un trago, ¿no? La magia se acabó, la aventura se terminó, la ilusión llegó a su fin. Le dije que estaba esperando a una amiga e incómodamente me dirigí al baño a esperar que desapareciera”.



Para muchos hombres, conquistar a una mujer puede ser una tarea sumamente complicada. Cuando ven la oportunidad indicada se lanzan al ataque pero sin planearlo previamente. Terminan diciendo cosas horribles, sin sentido, pasadas de moda o que se han convertido en clichés. Algunos aún consideran que un piropo es la mejor manera de romper el hielo, otros se disponen a atacar sin previo aviso, incluso hay quienes inventan una enorme historia irreal para conquistar a la elegida.

Pero en realidad, deberían emplear frases eficaces que aseguren el éxito. Aquellas que según algunas conclusiones científicas logren plasmar sus predicamentos e inquietudes en la primer oración. La atracción hacia la otra persona es indispensable y en muchas ocasiones tomamos la decisión de si estamos dispuestos a continuar una charla mucho antes de que esa persona se acerque. Sin embargo, las primeras frases podrían transformar una impresión positiva en una negativa y viceversa.

Esa frase es un filtro y revela mucho sobre tu personalidad. Siempre debes pensar en las circunstancias. En el diario de Psicología social, aseguran que muchas cosas dependen de lo que la otra persona está buscando, por ejemplo, una relación estable, un buen día, agotamiento mental u otros motivos. Desde piropos graciosos, preguntas indirectas hasta presentaciones directas, aparecen en las anécdotas de miles de mujeres que siempre se quejan de lo mal que los hombres lo hacen.



Los piropos ayudan a proporcionar una falsa sensación de seguridad y aunque creemos que ya están pasados de moda y nadie los utiliza, la verdad es que más de un caballero aplica los peores para acercarse a la conquista: ¿Te hiciste daño cuando caíste del cielo? o qué tal ¿Cuánto pesa un oso polar? -No sé. -¡Lo suficiente para romper el hielo! Según el Departamento de Psicología de la Universidad Central de Lancashire aseguró que los piropos son las frases peor valoradas por las mujeres, puesto que se asocian a poca inteligencia y escasa honestidad.

La presentación directa es la mejor manera para acercarse a una posible conquista aunque duele porque el rechazo también es más directo. Creerían difícil que un “Hola qué tal” puede hacer maravillas pero si lo analizamos un poco, puede ser evidente que resulta la mejor opción.

Si dices alguna de estas frases para comenzar una charla con una mujer, te recomendamos que tomes serias acciones al respecto.

¿Estás enojada o por qué esa cara?

No hay nada peor que acercarte con esa persona diciéndole que su cara se ve mal, que parece molesta o demacrada. Seguramente lo único que provocarás es que ella salga huyendo lo más rápido que pueda y se quede con la impresión de que eres un pedante.

Te invito lo que quieras, yo pago

No queremos un trago gratis, queremos a alguien que sea divertido, simpático y ameno. Invitar un trago no te hará más agradable pero sí más pobre, evita utilizar esta frase o te quedarás en bancarrota.

¿Tan guapa y sin novio?



Si el primer acercamiento es para decirnos que no tenemos suerte en el amor, también puede ser la última vez que platiquemos. No. No tenemos novio pero seguramente tú no remediarás la situación.





Mi amigo quiere conocerte

Uno de los errores más comunes es creer que las relaciones siguen funcionando como en la primaria. Si quieres algo, ve por ello, no mandes a alguien a hacer el trabajo sucio.

¿Por qué tan solita?



Quizá no lo has pensado pero queremos estar solas. No nos vas a liberar de una agonía por nuestra soledad, es mejor que te acerques para decir hola que con el pretexto de que estamos sin nadie alrededor, aunque hayas esperado horas para que así sea.



Me recuerdas mucho a una amiga, ex novia, prima, etc.

No nos gusta parecernos a alguien más, nunca, bajo ninguna circunstancia y menos si nos enseñan la foto y es horrible. Es preferible decir cualquier otra cosa a compararnos con alguien.



¿Ya nos conocíamos, no? o siento que te conozco de otra vida

Tal vez sí, tal vez no pero si en la primera vez que nos conocimos no funcionó, ¿qué te hace pensar que esta ocasión sí?

¿Crees en el amor a primera vista o vuelvo a pasar?

Esta frase ni siquiera debería necesitar una explicación pero la vanidad no ayuda al entablar una conversación con alguien desconocido.

¿Qué dice el novio?



Muchos utilizan esta frase para saber si tenemos pareja o pueden intentar algo más serio, pero es tan trillada y fuera de lugar que además de parecer un cliché, verdaderamente enoja. Muchos utilizan esta frase para saber si tenemos pareja o pueden intentar algo más serio, pero es tan trillada y fuera de lugar que además de parecer un cliché, verdaderamente enoja.

Me acabo de enamorar



¿Por qué no? el amor a primera vista existe… No. Por favor. Tal vez es la peor de todas, no nos enamoramos y ni siquiera nos conocemos, si quieren que tomemos algo está bien, pero no digan esto.





¿Me invitas un trago? Si no traes efectivo como para invitarle algo, por favor, no hagas que ella te lo invite a ti. Caminen, hablen, pero no le pidas nada, porque además de acercarte, ella debe pagar… no.

¿Y qué dicen los fans?

No somos una estrella de cine y no tenemos admiradores. No nos hagas sentir bien con esta frase. La respuesta que sigue a esta pregunta será: nada y todo se hará tenso.



–

Vía: Cultura Colectiva