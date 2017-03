Así luce Mama de “Honey Boo Boo”, a casi dos años de su cirugía para perder peso (FOTOS)

Fue en mayo de 2015 cuando “Mama” June Shannon entró al quirófano para que le hicieran un bypass gástrico y pudiera bajar de peso. En ese entonces, la estrella de “Here Comes Honey Boo Boo” pesaba 460 libras.

Han pasado 22 meses desde aquella intervención, y ahora, la mujer de 37 años, es talla 4. En un adelanto de su nuevo show “Mama June: From Not to Hot”, se puede observar el drástico cambio en la silueta de Shannon.

En entrevista con Entertainment Tonight, “Pumpkin”, la hija de 17 años de Mama June, contó que su madre se hizo el procedimiento de reducción del estómago porque se había estancado en su pérdida de peso. De hecho, incluso después de la operación su entrenadora tuvo que intervenir porque de nuevo se estancó en el proceso.

Pumpkin contó también que su mamá tuvo otra cirugía, y que esta fue para remover el exceso de piel tras la pérdida de tantas libras. Según explicó, le colgaba de brazos y barbilla, así como del estómago. Luego de eso, vino otra operación para arreglar sus senos, que pasaron de una talla 44 a una 36.